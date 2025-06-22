وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة، فهد العتيبي، أنه تمت خلال العام الماضي إقامة والمشاركة في 618 معرضًا وملتقى للتوظيف؛ بهدف توفير فرص وظيفية للخريجين بالشراكة مع قطاع الأعمال، مبينًا أن هذه الفرص الوظيفية المقدمة في تلك المعارض جاءت بعد تنفيذ الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي بالمؤسسة والمكاتب التابعة لها برامج شراكة وتعاون عدة مع شركاء المؤسسة من مختلف الجهات والقطاعات.
وأفاد بأن المؤسسة عقدت عددا من اللقاءات مع مديري الموارد البشرية في قطاع الأعمال، بلغ إجماليها 1399 لقاءً العام الماضي، وتم تنفيذ 958 برنامجًا من أجل تهيئة الخريجين لسوق العمل.
كانت هذه تفاصيل خبر 210 اتفاقيات لتوظيف خريجي التقنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.