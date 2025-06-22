210 اتفاقيات لتوظيف خريجي التقنية

وقعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 210 اتفاقيات مع جهات عدة حكومية وخاصة؛ بهدف دعم توظيف خريجي وخريجات الكليات التقنية والمعاهد في عام 2024.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة، فهد العتيبي، أنه تمت خلال العام الماضي إقامة والمشاركة في 618 معرضًا وملتقى للتوظيف؛ بهدف توفير فرص وظيفية للخريجين بالشراكة مع قطاع الأعمال، مبينًا أن هذه الفرص الوظيفية المقدمة في تلك المعارض جاءت بعد تنفيذ الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي بالمؤسسة والمكاتب التابعة لها برامج شراكة وتعاون عدة مع شركاء المؤسسة من مختلف الجهات والقطاعات.

وأفاد بأن المؤسسة عقدت عددا من اللقاءات مع مديري الموارد البشرية في قطاع الأعمال، بلغ إجماليها 1399 لقاءً العام الماضي، وتم تنفيذ 958 برنامجًا من أجل تهيئة الخريجين لسوق العمل.