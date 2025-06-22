جامعة طيبة تعلن إطلاق 8 تخصصات جديدة

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وتضمنت التخصصات الجديدة برامج في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم، وهي: الإرشاد السياحي، والعلاج الوظيفي، والكيمياء الصناعية، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة سلسلة الإمداد، إلى جانب 3 برامج دبلوم في إدارة قواعد البيانات، والتسويق الرقمي، والسكرتارية التنفيذية.
وأكدت الجامعة أن تفاصيل البرامج الجديدة، إضافة إلى برامج القبول وفروع الجامعة وشروط الترشيح والتسجيل، متاحة ضمن دليل القبول الجامعي للعام 1447هـ، عبر الموقع الالكتروني الرسمي للجامعة.
ويأتي إطلاق هذه التخصصات الجديدة في إطار التوسع الأكاديمي الذي تشهده الجامعة، وحرصها على توفير خيارات تعليمية حديثة تتماشى مع متطلبات التنمية الوطنية ورؤية المملكة 2030.
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