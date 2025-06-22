جامعة طيبة تعلن إطلاق 8 تخصصات جديدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة أمس، عن اعتماد 8 تخصصات جديدة ضمن برامج القبول للعام الجامعي 1447هـ، وذلك في إطار سعيها إلى تطوير منظومتها الأكاديمية وتلبية احتياجات سوق العمل.

وتضمنت التخصصات الجديدة برامج في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم، وهي: الإرشاد السياحي، والعلاج الوظيفي، والكيمياء الصناعية، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة سلسلة الإمداد، إلى جانب 3 برامج دبلوم في إدارة قواعد البيانات، والتسويق الرقمي، والسكرتارية التنفيذية.

وأكدت الجامعة أن تفاصيل البرامج الجديدة، إضافة إلى برامج القبول وفروع الجامعة وشروط الترشيح والتسجيل، متاحة ضمن دليل القبول الجامعي للعام 1447هـ، عبر الموقع الالكتروني الرسمي للجامعة.

ويأتي إطلاق هذه التخصصات الجديدة في إطار التوسع الأكاديمي الذي تشهده الجامعة، وحرصها على توفير خيارات تعليمية حديثة تتماشى مع متطلبات التنمية الوطنية ورؤية المملكة 2030.