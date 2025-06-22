جامعة طيبة تعلن عن بدء التسجيل في السنة التأهيلية للصم وضعاف السمع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة أمس، عن بدء التسجيل في برنامج السنة التأهيلية لفئة الصم وضعاف السمع للعام الجامعي 1447هـ، من خلال جهودها الرامية إلى تمكين هذه الفئة من الالتحاق بالتعليم الجامعي في بيئة تعليمية شاملة وداعمة. وأشارت إلى أن التسجيل في البرنامج سيستمر إلى 31 يوليو 2025م، وتعتمد المفاضلة بين المتقدمين على 3 معايير رئيسة هي: اختبار القبول بنسبة 40%، والمعدل التراكمي للمرحلة الثانوية بنسبة 40%، والمقابلة الشخصية بنسبة 20%. ودعت الجامعة الراغبين في التسجيل إلى الاطلاع على تفاصيل البرنامج من الموقع الالكتروني.

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