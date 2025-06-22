الجامعة الإسلامية تدعو المتقدمين لاستكمال تسجيل الرغبات عبر منصة «قبول»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ممثلة بعمادة القبول والتسجيل أمس، عن قرب انتهاء مرحلة إضافة الرغبات عبر المنصة الوطنية للقبول الموحد «قبول»، وذلك خلال 5 أيام من تاريخه. ودعت الجامعة الطلاب الراغبين في الدارسة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة إلى سرعة استكمال متطلبات القبول عبر المنصة الالكترونية قبل انتهاء المهلة المحددة، مؤكدة أهمية الالتزام بالجدول الزمني المعتمد لضمان إتمام إجراءات التقديم. ويمكن للراغبين التسجيل عبر المنصة من خلال الرابط: uap.sa، والاطلاع على دليل الاستخدام عبر الرابط: bit.ly/uapManual.

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