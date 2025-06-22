جامعة الطائف تدخل تصنيف QS العالمي للجامعات لعام 2026

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وأكدت جامعة الطائف أن تصنيف QS يعد معززا رئيسا في دور الجامعة في مجالات الابتكار والبحث العلمي على مستوى الساحتين المحلية والدولية، ويعكس تميزها الأكاديمي والبحثي، وجهودها الدائمة في تطوير برامجها الأكاديمية والعلمية، مشيرة إلى أن تصنيف QS للجامعات 2026م يأخذ محور البحث والاكتشاف على السمعة الأكاديمية، بناء على مسح عالمي للأكاديميين، التي تمثل 30% من درجة المؤسسة، والاقتباسات البحثية لكل عضو هيئة تدريس، التي تمثل 20%، وكذلك سمعة صاحب العمل 15%، بناء على مسح عالمي آخر لأصحاب العمل، ونتائج التوظيف 5%، الذي يهدف إلى قياس نجاح الخريجين في سوق العمل.
ويركز التصنيف على معيار منظور المشاركة العالمية على الحضور الدولي، الذي يقاس من خلال نسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين 5%، وشبكة البحث الدولية 5%، ونسبة الطلاب الدوليين 5%، حيث يعتمد منظور تجربة التعلم فقط على نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب في المؤسسة، بينما يعكس معيار الاستدامة جهود المؤسسة نحو التنمية المستدامة.
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