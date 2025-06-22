شكرا لقرائتكم خبر الجامعة السعودية الالكترونية ضمن أفضل الجامعات في تصنيف التايمز للتأثير 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت الجامعة السعودية الالكترونية إنجازا نوعيّا بتقدمها في تصنيف «التايمز للتأثير THE Impact Ranking» لعام 2025، الصادر عن مؤسسة التايمز البريطانية، ويقيس أداء الجامعات حول العالم في مدى التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) المعتمدة من منظمة الأمم المتحدة.

وجاءت الجامعة في المرتبة الـ17 على مستوى الجامعات السعودية من أصل 34 جامعة مشاركة، كما صنفت ضمن الفئة (601-800) عالميا من بين 2318 جامعة من مختلف دول العالم.

ويعد هذا التصنيف واحدا من أبرز المؤشرات الدولية لقياس أثر الجامعات في مجتمعاتها، من خلال مدى إسهامها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث شاركت الجامعة في 4 أهداف رئيسية هي: التعليم الجيد، والصحة والرفاه، والعمل اللائق والنمو الاقتصادي، والحد من أوجه عدم المساواة، وعقد الشراكات من أجل تحقيق الأهداف.

ويعكس هذا التقدم التزام الجامعة المتواصل بدمج مفاهيم الاستدامة في بيئتها الأكاديمية والبحثية، وتعزيز إسهامها في مواجهة التحديات المجتمعية والبيئية والاقتصادb3ية، بما يدعم رؤية المملكة 2030 في بناء نموذج تنموي متكامل ومستدام.

من جانبه أكد رئيس الجامعة الدكتور محمد بن يحيى مرضي، أن ما تحقق يأتي امتدادا للدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة - أيدها الله - وجهود منسوبي الجامعة كافة، مشيرا إلى أن الجامعة ماضية في تطوير برامجها ومبادراتها بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ويرسخ حضورها كمؤسسة وطنية رائدة في التعليم الرقمي والتنمية المستدامة.