شكرا لمتابعة خبر عن أمطار غزيرة تغمر شوارع الدائر بجازان .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت محافظة الدائر بمنطقة جازان، مساء اليوم، هطول أمطار غزيرة أدت إلى غمر عدد من الشوارع الرئيسية بمياه الأمطار.

وأظهر مقطع فيديو، مشاهد لغمر المياه للشوارع الرئيسية، وسط أجواء ممطرة تخللتها رياح نشطة وتساقط للبرد.

ومن جانبه، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية غزيرة على منطقتي جازان وعسير، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة قد تؤثر بشكل ملحوظ على الأجواء في عدد من المحافظات.