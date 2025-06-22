7.3 ملايين شجرة في مكة المكرمة

يعمل مركز الغطاء النباتي على تنفيذ خطط طموحة لتنمية المساحات الخضراء في مكة المكرمة، تشمل تنفيذ 43 مبادرة بحلول عام 2100م، موزعة على 4 نطاقات رئيسة للتشجير، لتحقيق التنمية المستدامة؛ مما سيؤدي إلى زراعة نحو مليار شجرة، وإعادة تأهيل ما يقارب 4.5 ملايين هكتار من الأراضي على مستوى المملكة.

وأسفرت جهود المركز في منطقة مكة المكرمة، عن زراعة نحو 7.3 ملايين شجرة، بالتعاون مع 45 جهة من الجهات الحكومية والخاصة، إذ يعمل المركز على تنفيذ 7 مشاريع في مكة المكرمة، تشمل زراعة 1.3 مليون شجرة و29.807 شجيرات، وذلك في إطار مجموعة من المشاريع والمبادرات التي ينفذها المركز، بالتعاون مع شركاء التشجير في المنطقة؛ بهدف مكافحة التصحر، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز التنوع الحيوي.

وحُددت مساحة تُقدّر بـ7.7 آلاف هكتار ضمن 10 نطاقات رئيسة داخل مكة المكرمة لتكون مواقع مستهدفة بالتشجير، إضافة إلى تخصيص أراضٍ للاستفادة من 61 محطة معالجة مياه، ضمن خطة الري المستدام.