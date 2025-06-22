لائحة المغاسل تجاهلت الأسعار

شهد قطاع غسيل السجاد ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، ما أثار استياء العديد من المواطنين، خصوصًا مع تزايد الحاجة إلى هذه الخدمة في مواسم التنظيف الدورية.. هذا الارتفاع لم يأتِ دون أسباب، إذ يربطه البعض في مدينة جدة بزيادة تكاليف التشغيل، مثل فواتير المياه والكهرباء ورواتب العمال، بينما يرى آخرون أن بعض المغاسل استغلت قلة الخيارات لفرض أسعار مبالغ فيها دون مبررات منطقية. وبين تبريرات أصحاب المغاسل وتذمّر المستهلكين، يبقى المستهلك هو المتضرر الأكبر من غياب رقابة فعلية تُنظّم هذا القطاع وتضمن التوازن بين الجودة والسعر.

لائحة تسعير

يقول محمد الاسمري تحولت مهمة تنظيف السجاد، التي تُعد أساسية في تجهيزات ما قبل المواسم أو المناسبات، إلى عبء مالي إضافي على كاهل العائلات، خصوصًا مع مضاعفة الأسعار بنسبة تجاوزت في بعض الحالات 50% مقارنة بالفترة الماضية، دون أن يقابل ذلك تحسن ملحوظ في جودة الخدمة أو تطور في المعدات المستخدمة.

وأكد أن غياب الرقابة الواضحة على تسعير هذه الخدمات أدى إلى تفاوت كبير في الأسعار من مغسلة لأخرى، حيث تختلف قيمة الخدمة بشكل كبير دون وجود لائحة تسعير موحدة أو معايير محددة للتقييم، وهو ما يدفع المستهلكين للوقوع في حيرة واستهجان.

اجتهاد شخصي

من جهته يقول عبد الرحمن الشمراني أن مغاسل السجاد بدأت منذ شهر ذو القعدة رفعت الأسعار دون مبرر وعند زيارة أكثر من مغسلة يلاحظ الاختلاف بينهم في الأسعار فليس هناك لائحة تحدد السعر على جميع المغاسل بل ترك الموضوع للاجتهاد الشخصي لكل صاحب مغسلة يضع لائحة للخدمات حسب ما يرى هو والسبب أن الرقابة على الأسعار في المغاسل ضعيفة، مشيرًا إلى أن الأمانات تراقب نظافة المغاسل والمعدات وتطبيق اشتراطات اللائحة الخاصة بالشؤون البلدية والقروية، أما اشتراطات أسعار مغاسل السجاد فهي ما زالت ضعيفة.

حلول متوازنة

برر بعض أصحاب المغاسل الزيادة بأنها نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل من كهرباء وماء ومواد تنظيف ورواتب العمالة، إلا أن المستهلكين يرون أن الزيادة تجاوزت حدود المنطق، وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل لمراقبة الأسعار ووضع ضوابط تنظم هذا القطاع الخدمي المهم. وتوقعوا أن يؤثر استمرار هذه الزيادات على إقبال المستهلكين، ما قد يدفع البعض إلى اللجوء لبدائل تقليدية، مثل تنظيف السجاد منزليًا رغم المشقة، أو تأجيل الخدمة لفترات أطول.

وتبقى الحاجة ملحة لتفعيل الدور الرقابي، وتوفير حلول متوازنة تحفظ حقوق المستهلك، وتدعم في الوقت ذاته أصحاب الأعمال دون تحميل المستهلكين أعباء إضافية غير مبررة.

من جهته أكد عامل في مغسلة أن تكلفة غسيل السجاد تختلف عن تكلفة غسيل الملابس على سبيل المثال، فهناك تكاليف المنظفات والمعدات ورواتب العمالة وغيرها من التكاليف التشغيلية ولابد أن يضع صاحب المغسلة السعر الذي يربح منه، موضحًا أن لكل مغسلة لائحة تحدد أسعارها والتي تدون ضمن الفاتورة وهذا متعارف عليه، وعن وجود لائحة تحدد الأسعار لكل المغاسل أكد أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل وعندما تزور أكثر من مغسلة تلاحظ الفرق.

اشتراطات المغاسل

حسب لائحة اشتراطات مغاسل الملابس والمفروشات لم تضمن اللائحة الأسعار بل متطلبات الدفع أن يكون الكتروني، يجب توفير وسائل دفع إلكترونية صالحة وجاهزة للاستخدام، يمنع رفض استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، يجب وضع ملصق لخيارات تواجد الدفع الإلكتروني.