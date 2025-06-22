الجامعات تتوسع في اللغة الصينية

مع اقتراب حلول إجازة نهاية العام الدراسي الحالي، وبدء الإجازة الصيفية، التي تستمر شهرين، شرعت معاهد أهلية، متخصصة في اللغات الأجنبية في إطلاق دورات تدريبية في تعلم اللغة الصينية بمستويات تعليمية، ومدد زمنية متفاوتتين «من أسبوعين إلى 6 أسابيع»، وذلك حضوريًا وافتراضيًا؛ لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن للتسجيل في الدورات في كافة مدن ومحافظات المملكة، للجنسين «بنين، بنات»، وبرسوم متفاوتة، تبعًا للمستوى والمدة الزمنية.

برامج ودبلومات

أوضح قائمون عن تلك المعاهد لـ«دوت الخليج» أنه جرى تقسيم المستويات الدراسية المعتمدة في الدورات إلى 4 مستويات، بواقع 12 مقررًا، من (A1) حتى ِ(A12)، وهو ما يوازيها من مستويات (HSK)، هي على النحو التالي: مستوى تمهيدي، مستوى مبتدئ، مستوى متوسط، فوق المتوسط، يحتوي كل مستوى على عدد من المفردات، والقاعدات، وعدد الحصص، مؤكدين أن كليات في جامعات سعودية تتجه لإطلاق مجموعة من البرامج في تعليم اللغة الصينية مع بدء العام الدراسي المقبل، على شكل برامج قصيرة المدى، ومتوسطة المدى، ودبلوم عام في اللغة الصينية، ودبلوم عالي في إعداد معلمي اللغة الصينية لمراحل التعليم المختلفة.

ويقوم بتدريس هذه البرامج أعضاء هيئة تدريس متخصصين في تعليم اللغة الصينية، وهناك عدة جامعات في السعودية تدرس حاليًا اللغة الصينية، من بينها جامعة الملك سعود، جامعة الملك عبدالعزيز، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، جامعة جدة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والجامعة السعودية الإلكترونية، كما افتتحت جامعة الأمير سلطان أول فرع لمعهد «كونفوشيوس» لتعليم اللغة الصينية في المملكة.

50 رمزًا

أكد القائمون عن المعاهد، أن الدورات متكاملة، تهدف إلى إكساب المتدربين المهارات الأساسية في اللغة الصينية، وفقًا لمنهج (Hsk)، المتوافق مع المقررات الدراسية لتعلم اللغة الصينية، المعمول فيه حاليًا ببعض مدارس التعليم العام في المملكة.

وتشتمل الدورات على: القراءة، والمحادثة، والاستماع، والكتابة، وتزويد المتدربين بتسجيلات الدورة، والكتب الرقمية، والتدريبات العملية «الافتراضية»، وأساسيات المحادثة اليومية، وأساسيات الكتابة الصينية، وكتابة الرموز الصينية، ومعرفة أكثر من 50 رمزًا صينيًا، وتزويد المتدربين بحقيبة تدريبية متكاملة، مزودة بمحاضرات مسجلة يمكن الرجوع إليها في أي وقت، بجانب تقديم استشارات مجانية من المدرب في فترة التدريب، وكذلك بعد التخرج من الدورة.

4 مستويات لـHSK

1- تمهيدي

2- مبتدئ

3- متوسط

4- فوق المتوسط

برامج بالجامعات

- قصيرة المدى.

- متوسطة المدى.

- دبلوم عام في اللغة الصينية.

- دبلوم عالي في إعداد معلمي الصينية.