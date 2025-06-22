تنمية الغطاء النباتي بالمدينة

وشهد ساحل الرايس زراعة أكثر من 500 ألف شتلة من المانجروف، مع الاستعداد لزراعة نصف مليون شتلة إضافية، وذلك ضمن المبادرات لتنمية المناطق الساحلية والحفاظ على بيئاتها الطبيعية. كما زُرعت أكثر من 6 ملايين شجرة بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وعدد من الجهات المعنية.
في الإطار نفسه، زُرعت أكثر من 300 ألف شجرة في متنزه البيضاء، و50 ألف شجرة بمتنزه المدينة الوطني، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، ورفع مستوى الغطاء النباتي في المناطق المستهدفة.
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