شكرا لمتابعة خبر عن تسجيل أكثر من 5,900 موقع ومبنى جديد ضمن سجل التراث العمراني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت هيئة التراث تسجيل 5,969 موقعًا ومبنى تراثيًا جديدًا ضمن سجل التراث العمراني، ليصل إجمالي المواقع المسجلة إلى 34,171 موقعًا في مختلف مناطق المملكة ، وتعكس هذه الخطوة استمرار الجهود الوطنية لحماية التراث الثقافي وتعزيز استدامته.

وأكدت الهيئة أن هذا الإنجاز يأتي ضمن مبادراتها الرامية إلى توسيع قاعدة المواقع الأثرية المدرجة رسميًا، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارتها، بما يسهم في حفظ الموروث الثقافي للأجيال القادمة، وتعزيز الهوية الوطنية من خلال إبراز أهمية التراث العمراني في حياة المجتمع.

ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى الإسهام في هذا المسار بالإبلاغ عن المواقع الأثرية غير المسجلة، عبر منصة “بلاغ”، أو حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أو بالاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحدة (911)، مشددة على أن المشاركة المجتمعية ركن أساسي في حماية التراث الوطني وتنميته.

ويُعد هذا التوسع في التسجيل نقلة نوعية بجهود الحفاظ على التراث السعودي، ويأتي ضمن رؤية المملكة 2030 التي تولي الثقافة والهوية الوطنية أهمية محورية ببناء مجتمع نابض بالجذور التاريخية والانتماء الحضاري.