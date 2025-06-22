شكرا لمتابعة خبر عن المسند: اليوم حر الانصراف يبدأ والشمس تدخل برج التوأمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، عبدالله المسند، إن في هذا اليوم حر الانصراف يبدأ فيما تدخل الشمس برج التوأمين.

وكتب المسند على حسابه بموقع إكس :”هذا اليوم يبدأ حر الانصراف ويعنى به انصراف الشمس عن تعامدها على مدار السرطان وقيل لا حر إلا بعد الانصراف الشمس بإذن الله تدخل فلكياً برج التوأمين”.

وأضاف أن اليوم يوافق 1 السرطان 1403 هجري شمسي، وينتهي قصر الليل وطول النهار ويبدأ الليل بالزيادة.