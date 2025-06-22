شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: ظهور الرطب يبدأ والأحساء أولى المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، على بدء ظهور بشائر موسم الرطب في الأسواق خلال هذه الأيام، مشيراً إلى أن ما يعرض حالياً يعرف بـ”الخراف”، وهي بواكير الرطب.

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أن مناطق المملكة ستشهد وفرة في أنواع الرطب، حيث يظهر في الأحساء أولًا بنهاية هذا الشهر، ثم يظهر رطب المدينة المنورة بعد أسبوع، ثم المنطقة الوسطى في منتصف الشهر المقبل، فيما يبدأ موسم رطب المناطق الشمالية مع نهاية الشهر ذاته.

كما أشار إلى أن موجات الحر الشديدة تعد عاملاً مهماً في تسريع نضج الرطب.