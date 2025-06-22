شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة: القمر يقترن ويحجب نجم الثريا غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تشهد سماء المملكة، فجر غد الاثنين، ظاهرة فلكية استثنائية تتمثل في التقاء هلال القمر المتناقص بعنقود النجوم الشهير الثريا المعروف في التراث العربي باسم “الشقيقات السبع”.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة بأن ما يجعل هذا الحدث أكثر تميزًا هو أن القمر لن يمر بجانب الثريا فقط، بل سيعبر أمامها ويحجب بعضًا من نجومها في ظاهرة تُعرف بالاحتجاب، وستختفي تلك النجوم الواحدة تلو الأخرى خلف حافة القمر في عرض بصري رائع، مبينًا أنه من الممكن رؤية هذا اللقاء البديع قبل شروق الشمس، حيث يلوح الهلال الرقيق منخفضًا في الأفق الشرقي ويبدو قريبًا جدًا من تجمع صغير من النجوم الزرقاء المتلألئة يُشبه عنقودًا مضيئًا يسبح في الفجر الصامت.

وأشار إلى أنه من الممكن رصد هذا المشهد في جميع مناطق المملكة من الرياض إلى جدة، ومن المدينة المنورة إلى تبوك بين الساعة (4:15)، و(5:00) صباحًا تقريبًا، وبقية دول الوطن العربي لتكون فرصة رصد هذا الاقتران والاحتجاب ممكنة في عدة مناطق تمتد من شمال أفريقيا وحتى المشرق العربي، لكن توقيت الظاهرة قد يختلف قليلًا حسب الموقع الجغرافي لكل دولة، وستكون الرؤية أوضح في الأماكن ذات الأفق الشرقي المكشوف والبعيدة عن أضواء المدن، ورؤية الضوء الخافت الرقيق المعروف باسم “ضوء الأرض” على الجزء المظلم من الهلال ويُضفي مزيدًا من الجمال والغموض على المشهد.

يُذكر أن الثريا ليست مجرد مجموعة من النجوم الجميلة فحسب بل هي عنقود نجمي حقيقي يضم أكثر من ألف نجم، ويمكن رؤية نحو سبعة منها بالعين المجردة في الليالي الصافية.