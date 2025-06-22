السعودية | الهيئة الملكية لمحافظة العُلا تفتح باب التسجيل في برامج أكاديمية “إعلاء” لشهر يوليو المقبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا عن فتح باب التسجيل في برامج أكاديمية “إعلاء” لشهر يوليو 2025، التي تأتي ضمن مسار “مهارات مدى الحياة”؛ وتهدف إلى تطوير الكفاءات البشرية في مختلف القطاعات، دعمًا لمستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة في المحافظة.

وتغطي البرامج التدريبية مجالات متعددة، منها: الإرشاد السياحي، إدارة المرافق، خدمات الطعام، تخطيط الفعاليات، الإشراف الفندقي، تنظيم الحشود، الاستدامة السياحية، إعادة التدوير، وإدارة خدمة كبار الشخصيات.

ويستمر التسجيل حتى 30 يونيو الجاري عبر الرابط التالي: https://elaa.rcu.gov.sa/elaaregistration.

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