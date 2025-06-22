شكرا لمتابعة خبر عن التدريب التقني يعزّز فرص التوظيف بـ618 معرضاً وملتقى لخريجي 2024 .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في إطار دعمها المستمر لخريجي الكليات والمعاهد التقنية، أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن تنظيم 618 معرضًا وملتقى توظيفيًا خلال عام 2024، بالتعاون مع عدد من الجهات في القطاعين العام والخاص، بهدف ربط الخريجين بسوق العمل وخلق فرص وظيفية تتوافق مع مؤهلاتهم.

كما وقّعت المؤسسة 210 اتفاقيات تعاون مع جهات حكومية وخاصة لتعزيز فرص التوظيف، وذلك ضمن توجهها لتمكين الشباب والشابات في مختلف التخصصات التقنية والمهنية.

وشملت جهود المؤسسة كذلك تنفيذ 958 برنامجًا تأهيليًا لتهيئة الخريجين والخريجات لسوق العمل، إضافة إلى عقد 1399 لقاءً مباشراً مع مسؤولي الموارد البشرية في عدد من المنشآت، مما يسهم في تسهيل انتقال الخريجين إلى الحياة المهنية.

وضمن خططها لتحسين نتائج التوظيف، أطلقت المؤسسة مؤخرًا مشروع “دعم وتحسين مؤشر التوظيف” في جميع منشآتها التدريبية، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بهدف تطوير شراكة استراتيجية تُعزز من فرص التأهيل والتوظيف للخريجين.

وتأتي هذه المبادرات ضمن حرص المؤسسة على تطوير بيئة تدريبية متقدمة، تستجيب لمتطلبات سوق العمل وتواكب التطورات في مختلف القطاعات، بما يدعم المسارات المهنية للخريجين ويرفع من جاهزيتهم للتوظيف.