شكرا لمتابعة خبر عن ممرضة كورية تُشيد بالرعاية الصحية في المملكة وتفاجئ الإعلام الكوري .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثار ظهور ممرضة كورية جنوبية تعمل في المملكة على أحد البرامج التلفزيونية الشهيرة التي يُقدمها الإعلامي يو جاي سوك اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط الإعلامية الكورية، بعد حديثها عن تجربتها المهنية والإنسانية في المملكة.

وخلال الحلقة، تحدثت الممرضة بإعجاب عن مستوى الرعاية الصحية الذي لمسته عن قرب في المملكة، مشيرة إلى أن الدولة تتكفل بكامل تكاليف العلاج لمواطنيها، بما في ذلك العلاجات المكلفة مثل العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان.

تجربتها أثارت موجة من الدهشة لدى الجمهور الكوري، خاصة حين أوضحت أن الرعاية الصحية تُقدَّم مجانًا للمواطنين دون أي تمييز، في نظام صحي وصفته بالمنظّم والمتطور، مع توفر بنية تحتية طبية متقدمة وكوادر محترفة.