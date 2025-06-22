شكرا لقرائتكم خبر "البحوث والتواصل" يستقبل وفدًا من شركة "تشاينا ساوث" للنشر والإعلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل مركز البحوث والتواصل المعرفي في مقره بمدينة الرياض وفدًا رفيع المستوى من شركة "تشاينا ساوث" للنشر والإعلام المحدودة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثقافية والمعرفية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وتفعيل التعاون في مجالات النشر والترجمة والإعلام.

وضم الوفد الصيني الزائر كلًّا من المدير العام لشركة "تشاينا ساوث" للنشر والإعلام إيشيانغ تشو، ومعه من زملائه: شينمين ليو، ويونغهوا هوانغ، وجيان ليو، وإي يو، ووو وان، وبين غوانغ، ويوبشانغ تشبو، حيث جرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون الممكنة بين الطرفين، وسبل تطوير الشراكة في المشاريع المستقبلية ذات البُعد الثقافي والمعرفي.

وكان في استقبال الوفد الصيني رئيس المركز الدكتور يحيى بن جنيد، إلى جانب عدد من المسؤولين والباحثين في المركز، من بينهم: مدير إدارة البحوث الدكتور علي الخشيبان، والدكتور حسين الحسن، والدكتور ياسر سرحان، والأستاذ محمد بن عودة المحيميد، والأستاذ مساعد العنزي، والأستاذ محمد الصادق، والأستاذ فرحان الفرحان، والأستاذ فهد المنيعي، والأستاذ عبدالواحد الأنصاري، وتولّت الترجمة الدارسة الصينية "وردة"، والدكتور الصيني "يوسف".

وقد شهد اللقاء نقاشًا مثمرًا حول أهمية الترجمة المتبادلة، والتعريف بالمؤلفات الصينية والعربية لدى الطرفين، إضافة إلى تسليط الضوء على الدور المتنامي للمراكز البحثية في مدّ جسور التواصل الحضاري وتعزيز الفهم المشترك، وخصوصًا في مجال الترجمة والمراجعة والتحرير.

وأكد الدكتور يحيى بن جنيد في كلمته الترحيبية أن هذه الزيارة تمثل خطوة عملية ضمن مسار التعاون العربي الصيني، مشيرًا إلى أن المركز يولي اهتمامًا خاصًا بالتفاعل الثقافي مع الصين، خصوصًا مع المؤسسات ودور النشر الشهيرة والفاعلة في المجال؛ حيث إن ذلك يعد أحد روافد الرؤية الاستراتيجية للمملكة في توسيع آفاق التبادل المعرفي.