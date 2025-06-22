السعودية | “مؤسسة التدريب التقني” تبرم 210 اتفاقيات لتوظيف الخريجين في عام 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (210) اتفاقيات مع عدة جهات حكومية وخاصة؛ بهدف دعم توظيف خريجي وخريجات الكليات التقنية والمعاهد في عام (2024م).

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أنه تمّ خلال العام الماضي إقامة والمشاركة في (618) معرضًا وملتقى للتوظيف؛ بهدف توفير فرص وظيفية للخريجين، بالشراكة مع قطاع الأعمال، مبينًا أن هذه الفرص الوظيفية المقدمة في تلك المعارض جاءت بعد تنفيذ الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي بالمؤسسة والمكاتب التابعة لها، عدة برامج شراكة وتعاون مع شركاء المؤسسة من مختلف الجهات والقطاعات.

وأفاد بأن المؤسسة قامت بعقد عدد من اللقاءات مع مديري الموارد البشرية في قطاع الأعمال، حيث بلغ إجمالي تلك اللقاءات (1399) لقاءً العام الماضي، ونُفذ (958) برنامجًا لتهيئة الخريجين لسوق العمل.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أطلقت مؤخرًا مشروع “دعم وتحسين مؤشر التوظيف” في جميع المنشآت التدريبية التابعة لها كونها خطوة إضافية لتعزيز أعمال التنسيق الوظيفي للخريجين، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق تنمية الموارد البشرية لتنفيذ شراكة إستراتيجية؛ تهدف إلى تأهيل وتوظيف خريجي برامج التدريب التقني.

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