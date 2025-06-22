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المملكة تتابع بقلق استهداف المنشآت النووية الإيرانية

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المملكة تتابع بقلق استهداف المنشآت النووية الإيرانية

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الرياض - علي القحطاني - أكدت المملكة، في بيان لوزارة الخارجية اليوم الأحد، أنها تتابع بقلق بالغ استهداف المنشآت النووية الإيرانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بيان أصدرته وزارة الخارجية: “تتابع المملكة العربية بقلق بالغ تطورات الأحداث في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة المتمثلة في استهداف المنشآت النووية الإيرانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وإن تؤكد المملكة على المضامين الواردة في بيانها الصادر بتاريخ 13/6/2025م، والتي أكدت فيه إدانتها واستنكارها لانتهاك سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وأضاف البيان: “لتعبر عن ضرورة بذل كافة الجهود لضبط النفس والتهدئة وتجنب التصعيد. كما تدعو المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود في هذه الظروف الحساسة للوصول إلى حل سياسي يكفل إنهاء الأزمة بما يؤدي إلى فتح صفحة جديدة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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