شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تتابع بقلق استهداف المنشآت النووية الإيرانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت المملكة، في بيان لوزارة الخارجية اليوم الأحد، أنها تتابع بقلق بالغ استهداف المنشآت النووية الإيرانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بيان أصدرته وزارة الخارجية: “تتابع المملكة العربية السعودية بقلق بالغ تطورات الأحداث في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة المتمثلة في استهداف المنشآت النووية الإيرانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وإن تؤكد المملكة على المضامين الواردة في بيانها الصادر بتاريخ 13/6/2025م، والتي أكدت فيه إدانتها واستنكارها لانتهاك سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وأضاف البيان: “لتعبر عن ضرورة بذل كافة الجهود لضبط النفس والتهدئة وتجنب التصعيد. كما تدعو المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود في هذه الظروف الحساسة للوصول إلى حل سياسي يكفل إنهاء الأزمة بما يؤدي إلى فتح صفحة جديدة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”.