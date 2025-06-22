السعودية | الهيئة الملكية لمحافظة العُلا تدعو المزارعين والأسر المنتجة للمشاركة في موسم الفواكه الصيفية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - دعت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا المزارعين والأسر المنتجة إلى التسجيل والمشاركة في موسم الفواكه الصيفية، والمقرر إقامته خلال شهر يوليو المقبل، وذلك في إطار مستهدفاتها؛ لتعزيز التنمية الاقتصادية الزراعية في المحافظة.

ويهدف الموسم إلى دعم المنتجين المحليين وتمكينهم من عرض أجود محاصيلهم، التي تشمل فواكه موسمية مثل المانجو، والتين، والعنب، إلى جانب عدد من المنتجات الصيفية الأخرى التي تشتهر بها مزارع العُلا.

ودعت الهيئة الراغبين في التسجيل إلى مراجعة موقعها الإلكتروني: https://www.rcu.gov.sa/.

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