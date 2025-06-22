السعودية | وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 20 موقعًا حول المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 20 موقعًا حول المملكة, ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة بتقديم خدماتها اليوم، للرجال في مركز سديرة لمدة يومين، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للنساء في ابتدائية بحرة الأولى، ومقر الخطوط الجوية العربية السعودية بجدة، فيما تقدم الخدمة يوم الخميس في متوسطة بحرة الأولى، وللرجال مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بجدة لمدة يوم لكل موقع.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة عسير بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز السعيدة، وفي المدينة العسكرية بمحافظة خميس مشيط، وللرجال في مركز خلال بمحافظة محايل عسير لمدة ثلاثة أيام لكل موقع.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الباحة خدماتها اليوم للرجال والنساء مستشفى قلوة العام، وللرجال في محافظة غامد الزناد لمدة يوم وللنساء لمدة ثلاثة أيام، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال والنساء في مستشفى الحجرة العام لمدة يوم.

وفي منطقة القصيم تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للنساء في محافظة ضرية، ويوم الثلاثاء للرجال في مركز النقرة بمحافظة عقلة الصقور، ومركز فياضه بمحافظة أبانات لمدة ثلاثة أيام لكل موقع.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة نجران بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مركز الحصينية لمدة ثلاثة أيام، وللنساء لمدة يومين، ومركز الخالدة بمحافظة يدمة، ويوم الثلاثاء في مركز المشعلية، ويوم الأربعاء للرجال لمدة يومين لكل منهم.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها يوم الاثنين للرجال والنساء في مركز عذفاء بمنطقة الجوف، وللنساء في محافظة العويقيلة بمنطقة الحدود الشمالية لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للرجال والنساء في مركز الكهفة بمنطقة حائل لمدة يومين، وللنساء في مركز اللياقة الرياضي بمحافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية لمدة يوم واحد.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتُعدُّ الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

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