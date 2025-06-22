السعودية | الجامعة الإسلامية تُطلق مبادرة لدعم الأبحاث البينية التطبيقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلقت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مبادرة “دعم الأبحاث البينية التطبيقية”؛ بهدف دعم المشروعات البحثية في عدد من المجالات الحيوية والمعاصرة، وإيجاد حلول مبتكرة لقضايا محلية ودولية.

ودعت الجامعة أعضاء هيئة التدريس، وطلاب الدراسات العليا للاستفادة من المبادرة والاطلاع على معايير وشروط التقديم عبر موقعها الإلكتروني خلال فترة التقديم التي تنتهي في الـ31 من شهر يوليو المقبل، مبينة أن المبادرة تمثّل تعاونًا بحثيًا بين “التخصصات النظرية” التي تشمل المجالات الشرعية، والقانون، والاقتصاد، والعلوم الاجتماعية، والدراسات الإنسانية، مع “التخصصات العلمية التطبيقية”، بما يعزّز التكامل المعرفي، ويولّد حلولًا تطبيقية مبتكرة للقضايا المحلية والدولية.

وأفادت بأن المبادرة تسعى لدعم منظومة البحث العلمي البيني بين التخصصات في مجالات الذكاء الاصطناعي، واقتصاديات المستقبل الرقمية، وأبحاث الاستدامة، والصيرفة الإسلامية، وصناعة الحلال، والبنية التحتية للمدينة المنورة، للإسهام في رفع جودة وكمية الأبحاث المنشورة في قواعد بيانات شبكات العلوم، وتعزيز مكانة الجامعة ونشر إنتاجها المعرفي محليًا دوليًا، وبناء نماذج تقنية ومنتجات بحثية قابلة للتطبيق التجاري والمؤسسي.

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