شكرا لمتابعة خبر عن ياسر الحزيمي يروي تجربته الصادمة: 21 عامًا دون طعم أو رائحة! .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الدكتور ياسر الحزيمي، خلال لقاء إعلامي، عن تجربة شخصية صادمة عاشها منذ أكثر من عقدين، حيث أنه فقد حاستي الشم والتذوق بشكل كامل.

وقال الحزيمي خلال لقاء إعلامي: “لي 21 سنة ما أشم ولا أتذوق، ما أفرّق بين اللحم والدجاج والتونة، آكل الشيء وما أعرف وشو. الناس ما كانت تصدق، حتى ربعي كانوا يحطون لي شطة في الشاي ويضحكون، وأنا أشربه عادي وما أدري وش السالفة!”.

وحديث الحزيمي سلط الضوء على حالة طبية نادرة تُعرف بفقدان حاستي الشم والتذوق، أو ما يُطلق عليه طبيًا: Anosmia وAgeusia، وهي حالتان تؤثران على جودة الحياة بشكل عميق، رغم أن كثيرًا من الناس لا يدركون مدى تأثيرهما الحقيقي.

وعادةً ما يحدث ذلك نتيجة خلل في الأعصاب المرتبطة بالأنف أو الفم، أو بسبب التهابات، أو إصابات مباشرة في الرأس، وقد يولد بعض الأشخاص بهذه الحالة دون إدراك لسنوات.

وتشير التقديرات إلى أن فقدان التذوق الكامل حالة نادرة نسبيًا، بينما يُعد فقدان الشم أكثر شيوعًا، خصوصًا بعد انتشار فيروس “كوفيد-19″، الذي أعاد تسليط الضوء على أهمية هذه الحواس في حياتنا اليومية.