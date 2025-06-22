شكرا لمتابعة خبر عن الرقابة النووية: لم يرصد أي آثار إشعاعية على بيئة المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، صباح اليوم الأحد، عدم رصد أي آثار إشعاعية على بيئة المملكة ودول الخليج، نتيجة الاستهدافات العسكرية الأمريكية لمرافق إيران النووية.

وأعلنت وكالة أنباء “إيرنا” الإيرانية الرسمية، أن المواقع النووية التي أعلنت الولايات المتحدة قصفها لا تحتوي على مواد يمكن أن تسبب إشعاعا.

وكانت إيران أعلنت سابقا أنها أخلت بعض المواقع النووية من المواد المشعة، تزامنا مع بدء إسرائيل حملة عسكرية ضدها.