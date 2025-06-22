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شاب يروي تجربته بعد ترك الجوال لمدة 72 ساعة ويكشف صدمته .. فيديو

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  • شاب يروي تجربته بعد ترك الجوال لمدة 72 ساعة ويكشف صدمته .. فيديو 2/2

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الرياض - علي القحطاني - روى شاب تجربته بعد قضاء 72 ساعة دون استخدام الجوال، كاشفًا ما وجده بعد هذه المدة .

وقال الشاب في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي:” أن أكثر ما أثار دهشته هو أنه بعد مرور 72 ساعة دون هاتف، لم يسأل أحد عنه، ولم يجد سوى عدد قليل من الرسائل.”

وأضاف:” ما في شي يستاهل فعلاً.. حتى إذا صار حرب ما كنت أعرف أي شيء وتفاجأت بما حدث.”

ولاقى المقطع تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علّق أحدهم قائلاً:” ما في شيء يستاهل .. الناس تنسى كل شيء .”

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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