شكرا لمتابعة خبر عن شاب يروي تجربته بعد ترك الجوال لمدة 72 ساعة ويكشف صدمته .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى شاب تجربته بعد قضاء 72 ساعة دون استخدام الجوال، كاشفًا ما وجده بعد هذه المدة .

وقال الشاب في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي:” أن أكثر ما أثار دهشته هو أنه بعد مرور 72 ساعة دون هاتف، لم يسأل أحد عنه، ولم يجد سوى عدد قليل من الرسائل.”

وأضاف:” ما في شي يستاهل فعلاً.. حتى إذا صار حرب ما كنت أعرف أي شيء وتفاجأت بما حدث.”

ولاقى المقطع تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علّق أحدهم قائلاً:” ما في شيء يستاهل .. الناس تنسى كل شيء .”