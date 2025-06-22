شكرا لمتابعة خبر عن هيئة الرقابة النووية: الحماية من الإشعاع تعتمد على 3 مبادئ أساسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أن الحماية من الإشعاع تستند إلى ثلاثة مبادئ أساسية تهدف إلى ضمان السلامة العامة والتقليل من المخاطر المرتبطة بالتعرض للإشعاعات.

وأوضحت الهيئة أن مبدأ التبرير يشترط أن يكون هناك مبرر واضح لأي تعرض إشعاعي، بحيث تفوق فوائده مخاطره ، أما مبدأ التحسين فينص على ضرورة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الجرعة الإشعاعية، مع تقليل الأضرار المحتملة إلى أدنى حد ، في حين يركّز مبدأ التقييد على ضرورة عدم تجاوز الجرعات الإشعاعية المسموح بها، وفقًا لما تحدده الأنظمة الوطنية واللوائح المعتمدة.

وفي سياق متصل، شدّدت الهيئة على أهمية إبلاغ النساء الحوامل طبيبهن وأخصائي الأشعة عن الحمل قبل الخضوع لأي فحوصات إشعاعية، وذلك لضمان اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الجنين من أي تعرض محتمل.

وتأتي هذه التوجيهات ضمن جهود الهيئة المستمرة في تعزيز الوعي المجتمعي بالإجراءات الوقائية المتعلقة بالتعامل مع الإشعاعات، بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة.