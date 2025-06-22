شكرا لمتابعة خبر عن طالبتان تنقذان مواطناً خلال نزهة بخميس مشيط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكنت طالبتان شقيقتان في كلية الطب بجامعة الملك خالد من إنقاذ مواطن من أزمة صحية أثناء وجودهم في أحد منتزهات محافظة خميس مشيط.

وكان المواطن برفقة زوجته وطفله الرضيع، وتعرّض لاختناق أثناء تناوله وجبة العشاء، مما أدى إلى انسداد مجرى التنفس، فسارعت الطالبتان الشقيقتان ناردين ودارين القحطاني، وقدمتا له المساعدة اللازمة التي أنقذت حياته.

وقامت الطالبة ناردين بتوجيه أحد الحاضرين في المكان الذي وقعت فيه الحادثة، من أجل تنفيذ تقنية طبية تساعد على إنهاء حالة الاختناق التي تعرض لها المواطن، في الوقت ذاته، وفقا لـ”العربية”.

وتولّت شقيقتها الأخرى مهمة الاتصال بعمليات الهلال الأحمر لتشرع في شرح الحالة الطبية بالتفصيل، مبادرة كذلك بالتنسيق مع المتطوع الذي نفذ الإسعافات الأولية وفق الإرشادات.

يذكر أن فرق الهلال الأحمر وصلت بسرعة إلى الموقع، وقدّمت للمصاب الأكسجين اللازم، وتحققت من علاماته الحيوية، إذ كان لا يزال يعاني من غثيان وألم في الحنجرة، وعدم القدرة على الوقوف. وبعد دقائق من العناية الطبية، تمكن من المشي واستقرت حالته.