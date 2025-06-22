شكرا لمتابعة خبر عن الخطوط السعودية تصدر بيانًا حول واقعة التهديد الأمني صباح اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت الخطوط الجوية السعودية بيانًا حول واقعة التهديد الأمني صباح اليوم.

وكانت إحدى طائرات الخطوط الجوية السعودية قد حوّلت مسارها الجوي من مطار سورابايا إلى مطار كوالانامو في إندونيسيا، بعد تلقي بلاغ أمني كاذب، وتعد هذه المرة الثانية التي تستقبل فيها الخطوط السعودية مثل هذا البلاغ في أسبوع واحد.

وقالت الخطوط السعودية في بيانها: “عقب تلقي تهديد أمني أثناء الرحلة (اتضح لاحقًا أنه كاذب)، والتزامًا بتطبيق إجراءات السلامة؛ حوّلت الخطوط السعودية رحلتها رقم SV5688 المتجهة إلى سورابايا إلى مطار كوالانامو الدولي في إندونيسيا كإجراء احترازي”. هبطت الطائرة ونزل منها جميع الضيوف وطاقم الطائرة بسلام، فيما أجرت السلطات المعنية الفحوصات المطلوبة فور الهبوط، وسمحت للطائرة بمواصلة رحلتها.

وتؤكد “السعودية” حرصها الدائم على أمن رحلاتها وسلامة ضيوفها وطاقمها مهما كلف الأمر، حيث تم توفير الرعاية والدعم الكاملين، ويجري حاليًا اتخاذ ترتيبات السفر للوجهة الأساسية سورابايا.



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