شكرا لمتابعة خبر عن جامعة الباحة تحدد موعد اختبار القبول لبرنامج الدكتوراه للعام الجامعي 1447هـ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت جامعة الباحة عن موعد اختبار القبول لقسم الإدارة والتخطيط التربوي غدٍا الأحد، للمتقدمين على برنامج دكتوراه الفلسفة في القيادة التربوية للعام الجامعي 1447هـ.

وأوضحت أن الاختبار سيُعقد للمتقدمين في المدينة الجامعية بمحافظة العقيق، مبنى (4) الدور الثاني، وللمتقدمات في مقر كلية التربية بشهبة في مدينة الباحة، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

وأشارت الجامعة إلى إمكانية التحقق من أهلية دخول الاختبار من خلال البحث بآخر ستة أرقام من الهوية الوطنية عبر الرابط التالي:هنا