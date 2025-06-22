5 مواقع معرفية لضيوف الرحمن

تضم أروقة وساحات المسجد النبوي الشريف عددًا من المواقع والمعارض النوعية التي تسهم في تعزيز تجربة الزوار من ضيوف الرحمن عبر محتوى معرفي تاريخي، يعكس عمق الإرث الإسلامي، وحفاوة المدينة المنورة بزوارها.

الجهة الجنوبية

يبرز من بين هذه المواقع معرض عمارة المسجد النبوي، المقام في الجهة الجنوبية من الساحة مقابل المخرجين «308» و«309»، ويعرض مراحل تطور عمارة المسجد النبوي باستخدام تقنيات حديثة وأساليب عرض تفاعلية، ويستقبل زواره يوميًا من الساعة 4 مساءً حتى 10 مساءً.

وتحتضن الجهة الجنوبية من الساحة أيضًا المعرض الدولي للسيرة النبوية، المقام أمام المخرجين «306» و«307»، ويعمل من الساعة 4:30 عصرًا حتى 10:30 مساءً.

مكتبة صوتية

وفي المرفق رقم «204» بالساحات الجنوبية، يقام معرض نوادر المخطوطات، الذي يفتح أبوابه من الساعة 8 صباحًا حتى 9 مساءً، ويضم مجموعة فريدة من المخطوطات والوثائق التاريخية والنقوش التي تحكي تطور الكتابة الإسلامية عبر العصور، مما يثري الجوانب الثقافية والمعرفية للزوار.

وتوفر مكتبة المسجد النبوي - الواقعة عند باب «10» من الجهة الغربية - خدماتها للزوار على مدى الساعة، وتضم أقساما عدة، منها قسم المخطوطات، وقسم الكتب النادرة، ومكتبة صوتية، بالإضافة إلى أقسام فنية متخصصة.

ويشكل قسم المخطوطات والكتب النادرة، الواقع داخل المسجد النبوي قرب باب عثمان، محطة مهمة للباحثين والمهتمين، بما يحتويه من أكثر من 4 آلاف مخطوطة أصلية، وقرابة 60 ألف مخطوطة رقمية.