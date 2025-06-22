شكرا لقرائتكم خبر «الصحة» تطلق «مسرعة وزارة الصحة لشركات التقنية الحيوية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير المهندس عبدالعزيز الرميح، برنامج «مسرعة وزارة الصحة لشركات التقنية الحيوية» بالشراكة مع BioLabs، في مؤتمر BIO الدولي للتقنية الحيوية في بوسطن، لتعزيز الابتكار، والشراكات العالمية، وتمكين الشركات السعودية من المساهمة في تعزيز جودة الخدمات الصحية، انسجاما مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي، والاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية ضمن رؤية المملكة 2030، التي تسعى لبناء مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، بما يعزز موقع المملكة على خارطة الابتكار الصحي إقليميا وعالميا.

وشهد حفل الإطلاق الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، والرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور ماجد الفياض، إلى جانب رئيس قطاع التقنية الحيوية في نيوم جوردي نافال.

وأوضحت «الصحة» أن الدفعة الأولى تضم 8 شركات سعودية، منها (Plansulin) لإنتاج الإنسولين النباتي، و(cellNUA) للعلاجات النانوية من النحل، و(SAGEbio) للقاحات، و(Novo Genomics) للتشخيص الجيني، و(MammoStem) للعلاج التجديدي، و(NanoPalm) لعلاج الأمراض الوراثية، و(KaRama Bio) للتشخيص المبكر، و(PhageTech) لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية، حيث تعد المسرعة الأولى للتقنية الحيوية في المملكة، والأولى لـBiolabs في الشرق الأوسط، حيث تمتد لمدة 7 أشهر تحوي برامج تدريبية ومسارات دعم وإتاحة المختبرات البحثية للشركات الناشئة.

وأكدت الوزارة التزامها بدعم الكفاءات الوطنية، وتمكين بيئة الابتكار الصحي، بما يرسخ مكانة المملكة مركزا رائدا للتقنية الحيوية عالميا.