شكرا لقرائتكم خبر «كاوست» ضمن أفضل 100 جامعة عالميا في مؤشر «الاستدامة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية كاوست أعلى تصنيف لها في مؤشر الاستدامة، الصادر من مجلة التايمز للتعليم العالي «THE Impact Rankings»، مما يعزز مكانتها نموذجا رائدا في الابتكار والتعليم، ويجسد إسهام المملكة في تحقيق الإنجازات العلمية والتقنية المتميزة من خلال الممارسات المستدامة، ويعد إنجازا تاريخيا بدخولها قائمة أفضل 100 جامعة عالميا للمرة الأولى، وجاءت ضمن أفضل 10 جامعات على مستوى العالم في هدفين رئيسيين من أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة، وهما الهدف الـ11 المتعلق بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة، والهدف الـ14 المعني بالحياة تحت الماء.

وصنفت «كاوست» ضمن أفضل 20 جامعة عالميا في الهدف السادس الخاص بالمياه النظيفة والنظافة الصحية، إضافة إلى الهدف الـ17 المعني بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف، وعلى مستوى العالم العربي، حلت في المرتبة الخامسة بين الجامعات العربية، والثالثة على مستوى الجامعات السعودية، مواصلة تميزها الإقليمي بتصدرها المركز الأول عربيا في الهدف 11 «المدن والمجتمعات المحلية المستدامة» والهدف 14 «الحياة تحت الماء»، ما يعكس التزامها العميق بدعم أجندة التنمية المستدامة من خلال البحث والابتكار والتعاون الدولي.

وتجسد هذه الإنجازات التزام كاوست طويل الأمد بمواءمة جهودها البحثية والابتكارية مع أولويات المملكة الوطنية، التي تشمل تنويع مصادر الطاقة، والأمن الغذائي والمائي، وتعزيز الرعاية الصحية، وتطوير القطاعات المستقبلية، باعتبارها أولويات تنعكس بجلاء في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتهدف جميعها إلى رفع جودة الحياة.

وأوضح رئيس الجامعة البروفيسور إدوارد بيرن، أن الاستدامة تمثل محورا أساسيا في رسالة «كاوست» التي تستخدم العلوم والابتكار لتقديم حلول لتحديات العالم الملحة، مع تعزيز مجتمع شامل ومتين داخلها بشركائها، ويعزى الأداء المتميز للجامعة شراكاتها الواسعة مع القطاعين الحكومي والخاص، التي أسهمت في دعم تطوير سياسات تجارية وتسويقية مستدامة.

من جانبها ذكرت رئيسة الاستدامة في كاوست البروفيسورة آنا مارغاريدا كوستا، أن هذا التصنيف يؤكد الجديد في تسريع الجامعة لجهودها نحو تحقيق الاستدامة عبر التعليم والبحث والابتكار والتشغيل والمشاركة المجتمعية، مشيرا إلى أن النهج متعدد التخصصات الذي تتبعه الجامعة، يركز على التطبيقات الواقعية والشراكات داخل المملكة وخارجها، الذي يسهم في تحقيق تأثير ملموس على المستويين المحلي والعالمي.

وفي تأكيد على التزام جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية كاوست بالشفافية والتطوير المستدام، أصدرت في مايو الماضي تقريرها السنوي للاستدامة، الذي أعده مكتب الاستدامة في الجامعة، ليسلط الضوء على إنجازاتها المتقدمة ضمن الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، الذي يستعرض عددا من المبادرات الرائدة التي تعكس الدور الحيوي لـ»كاوست» في مواجهة التحديات العالمية، من بينها تطوير أجهزة مبتكرة لجمع المياه من الغلاف الجوي تعمل بالطاقة الشمسية، بهدف توفير مياه شرب ميسورة التكلفة في المناطق القاحلة، واستخدام تقنيات تصوير وتحليل حاسوبية متقدمة لتحديد المناطق الأكثر عرضة للكوارث المرتبطة بالمناخ.

وكشف التقرير عن ابتكار أدوية ومعززات حيوية تهدف إلى حماية الشعاب المرجانية واستعادة عافيتها، في خطوة تعزز من استدامة النظم البيئية البحرية، ويستعرض التقرير المراكز الأربعة للتميز التي افتتحت مؤخرا في كاوست، التي تركز على دعم ركائز البحث والتطوير والابتكار الوطنية في المملكة.