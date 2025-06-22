شكرا لقرائتكم خبر هيئة التراث تطلق حملة «عادت» لرفع الوعي بأهمية الآثار الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت هيئة التراث الحملة الوطنية التوعوية «عادت»، في خطوة تستهدف تعزيز الوعي العام بأهمية الآثار السعودية، والتأكيد على دورها الجوهري في ترسيخ الهوية الثقافية والوطنية للمملكة، بوصفها شاهدة على تعاقب الحضارات وتنوع الامتدادات التاريخية التي شهدتها أرضها على مدى آلاف السنين.

وتأتي حملة «عادت» ضمن سلسلة من المبادرات، التي تنفذها الهيئة لتسليط الضوء على قضايا آثار المملكة، لتلفت الانتباه إلى المخاطر التي تهددها، كالتعديات، والاتجار غير المشروع بالقطع الأثرية، كما تسعى الحملة إلى ترسيخ مفهوم الوعي، وذلك عبر التأكيد على أن حماية الآثار مسؤولية مجتمعية تتطلب إدراكا عميقا بقيمتها كجزء لا يتجزأ من السجل الحضاري للبلاد.

وتعتمد الحملة على منظومة متكاملة من الأدوات الإعلامية والتوعوية، أبرزها تنظيم حملات ميدانية في الأماكن العامة والأسواق والمجمعات التجارية والجامعات في عدد من مناطق المملكة، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور، إلى جانب تفعيل الحملات الإعلانية عبر مختلف منصات الإعلام الرقمي، بما يواكب أنماط الاستهلاك الإعلامي الحديثة ويضمن فعالية الرسائل الموجهة.

وحرصت التراث على أن تطلق أجنحة تفاعلية للحملة نظرا لما تحتويه المملكة من مواقع أثرية ذات أهمية تاريخية، وما تشكله من تنوّع جغرافي وثقافي يعكس الامتداد الحضاري للمملكة في مختلف مناطقها.

وأكدت هيئة التراث أن هذه الحملة تمثل امتدادا لجهودها المستمرة في تعزيز الحماية الفاعلة للقطع الأثرية، بوصفها موردا ثقافيا يحمل قيمة رمزية وثقافية، مضيفة أن كل قطعة تحمل في طياتها قصة من الماضي، وأن الحفاظ عليها يمثل ركيزة أساسية في مسار صون الذاكرة الوطنية للأجيال القادمة.