جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ضمن أفضل 100 جامعة عالميا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تقدما عالميا جديدا بدخولها قائمة أفضل 100 جامعة على مستوى العالم، وتقدمت إلى المرتبة 67 عالميا، وفقا لتصنيف «كيو إس» QS World University Rankings لعام 2025.

ويعد هذا التقدم ثمرة مباشرة لمسار التحول الاستراتيجي الذي أطلقته الجامعة منذ 2020م، حيث انتقلت خلال 5 أعوام من المرتبة 200 إلى المرتبة 67، وقد حصلت الجامعة على المرتبة 101 عالميا في تصنيف العام الماضي، مما يعكس التقدم الملحوظ الذي أحرزته خلال عام واحد فقط.

ورفع الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيس مجلس أمناء الجامعة الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، على ما تحظى به الجامعة من دعم ورعاية دائمة، وما يعكسه ذلك من أثر مباشر في رفع جودة المخرجات الأكاديمية والبحثية، وتعزيز دور الخريجين في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويجسد هذا التقدم ثمار رؤية ودعم وتمكين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - في إحداث تحول نوعي يتجاوز مجرد التصنيفات، نحو ترسيخ موقع الجامعة بصفتها مؤسسة رائدة تسهم في التأثير الإنساني والاجتماعي، وتحقيق الريادة المعرفية والعلمية، بما يخدم أهداف المملكة على المدى البعيد.

من جانبه أكد رئيس الجامعة الدكتور محمد السقاف أن دخول الجامعة ضمن قائمة أفضل 100 جامعة في العالم يجسد الرؤية الطموحة للجامعة والدعم الكبير الذي تحظى به من القيادة الرشيدة - أيدها الله -، مشيرا إلى أن هذه المحطة تعد محورا رئيسا في مسيرة الجامعة نحو العالمية، وأن الطريق لا يزال ممتدا لتحقيق طموحات أكبر في المستقبل.

وشملت جهود التحول الشامل والمتكامل في الجامعة جميع مجالات العمل الأكاديمي والبحثي والإداري، حيث أطلق نحو 100 برنامج جديد، من بينها برامج فريدة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، إلى جانب تدشين برنامج ريادة الأعمال، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، ويمنح الطلبة والباحثين ملكية كاملة لمشروعاتهم الناشئة، في خطوة تعكس ثقافة جامعية حديثة قائمة على الابتكار والتمكين الاقتصادي.

واعتمدت الجامعة نموذج التحول السريع والشامل FAST ومبادرة AI+X، اللتين أسهمتا في ترسيخ الذكاء الاصطناعي بصفته قاعدة معرفية مشتركة تدمج في جميع التخصصات، حيث أصبحت دراسته متطلبا أساسيا ضمن المسارات الأكاديمية المختلفة، وتزامن ذلك مع تحقيق الجامعة أعلى نسبة في التحاق الطالبات بالتخصصات الهندسية على مستوى العالم، إضافة إلى استقطاب طلاب من أكثر من 75 دولة، من بينها الصين وإندونيسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.

ومن المبادرات المتميزة الأخرى، تبني الجامعة أسلوب «الفصول المقلوبة»، الذي يحول الطالب من متلقٍ إلى مشارك نشط في عملية التعلم، من خلال تحضيره لمحتوى المحاضرة مسبقا، واستثمار وقت المحاضرة في النقاش والمشاريع وحل الأسئلة مع عضو هيئة التدريس.

وتبنت الجامعة مفهوم «العادات السبعة لطلبة الجامعة»، وهي إطار قيادي ينمي في الطلبة الاعتماد على الذات، والبحث، والعمل متعدد التخصصات، وريادة الأعمال.