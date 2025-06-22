شكرا لقرائتكم خبر «شؤون الحرمين»: أكثر من 67 ألف مستفيد من حفظ الأمتعة خلال الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي العديد من الخدمات والتسهيلات لحجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام 1446هـ، وكان من أبرزها خدمة حفظ الأمتعة.

وأفادت الهيئة بأن عدد المستفيدين من الخدمة خلال هذا الموسم بلغ أكثر من 67 ألف مستفيد، مؤكدة أن الخدمة خففت عن الحجيج عناء حمل الكثير من الأمتعة في أثناء أداء العبادات والمناسك في المسجد الحرام.

وبينت الهيئة أن استلام الأمتعة يكون عند مراكز حفظ الأمتعة أو نقاط الاستلام عند الأبواب الرئيسة، وتحفظ بصورة آمنة من خلال وضعها في أرفف مجهزة وأنظمة مراقبة، وتسليم سريع ومطابقة دقيقة للبيانات، ويتم ذلك عن طريق تفتيش وتسجيل الأمتعة وإصدار سوار مدون به معلومات الحاج، ثم الاستلام ومسح الرمز التعريفي الالكتروني ومطابقة البيانات، بعد ذلك عملية الحفظ والنقل وتخزينها على نحو آمن لضمان أقصى درجات الحماية.

وحددت الهيئة 4 مراكز لحفظ الأمتعة، وهي الساحة الغربية خلف دورات مياه رقم (6)، وشارع أجياد بجوار دورات المياه رقم (1)، ومركز العناية بالضيوف في الساحة الغربية، وجوار مكتبة مكة المكرمة بالساحة الشرقية، عملت على مدار الساعة خلال موسم الحج، إضافة إلى 7 نقاط عند الأبواب الرئيسة.

ويأتي ذلك انطلاقا من حرص الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تقديم خدمات وتسهيلات تخفف عن ضيوف الرحمن التعب والمشقة؛ ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وفقا لتوجيهات القيادة الرشيدة أيدها الله.