«السعودية» تنقل 3900 حاج إيراني عبر مطار الملك عبدالعزيز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل مجموعة «السعودية» تسيير الرحلات لنقل حجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عبر مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة. وتتضمن عمليات «السعودية» وطيران أديل نقل 2700 من حجاج إيران يوميا إلى مطار عرعر، فيما يجري التنسيق لنقل 1200 حاج يوميا باتجاه مدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان. وحظيت العمليات التشغيلية لنقل الحجاج من إيران عبر رحلات «السعودية»، وطيران أديل بمتابعة من المسؤولين لتوفير جميع الخدمات لهم، وتوزيع الهدايا التذكارية عليهم.

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