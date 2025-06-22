شكرا لقرائتكم خبر «العناية بالحرمين»: أكثر من 151 ألف مستفيد من دليل المصلي الرقمي خلال الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تجربة إثرائية رقمية لضيوف الرحمن من خلال منصة «دليل المصلي» وللقاصدين في الحرمين الشريفين، عبر موقع الكتروني تفاعلي يدعم 7 لغات عالمية، وهي: العربية، والأردية، والإنجليزية، والتركية، والفرنسية، والملايوية، والإندونيسية، مما يسهم في شمولية الوصول ويعزز جودة تجربة القاصد داخل المسجد الحرام، ويعزز ارتباط الزائر بالعبادة ويثري تجربته الإيمانية، ويمكن الوصول إليه بسهولة عبر رموز الاستجابة السريعة (QR) المنتشرة في المصليات.

وأوضحت الهيئة أن عدد المستفيدين من المنصة خلال موسم حج 1446هـ بلغ أكثر من 151 ألف مستفيد قدمت لهم محتويات عدة تشمل نسخة رقمية من المصحف الشريف سهلة التصفح، مترجمة إلى 7 لغات عالمية، ومكتبة متكاملة للأذكار والأدعية تشمل الأذكار والأدعية الواردة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، مصنفة بحسب الأوقات والمواقف، وصفة العبادات من خلال تعليم مرئي ومبسط لعبادات الحج، والعمرة، والصلاة، والوضوء، وصلاة الجنازة وغيرها.

وبينت أن الخدمة توفر خطب الجمعة المرئية عبر بث مباشر وأرشيف مرئي لخطب الحرمين الشريفين، ومواقيت الصلاة وبيانات الأئمة والمؤذنين من خلال جداول محدثة يوميا للأذان والإمامة في المسجدين، وتغطية مباشرة للحرمين على مدار الساعة، من خلال قناة القرآن الكريم وقناة السنة النبوية، وتسهل الوصول إلى موقع البث المباشر لخطبة عرفة خلال موسم الحج.

ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تقديم خدمات متكاملة بأحدث التقنيات الرقمية لمساعدة ضيوف الرحمن على أداء عباداتهم ومناسكهم بوعي وتنظيم في المسجد الحرام.