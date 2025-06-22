شكرا لقرائتكم خبر «العناية بالحرمين»: أكثر من 238 ألف مستفيد من خدمة العربات خلال الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكثر من 400 عربة كهربائية و8000 عربة يدوية، إلى جانب 12 عربة مخصصة لخدمة التحلل من النسك بشكل مجاني خلال موسم حج هذا العام، تتميز جميعها بمستوى عالٍ من الراحة للحجاج، مما مكنهم من أداء المناسك بيسر وسهولة، وتحسين تجربة الحجاج بشكل عام، وتعزيز شعورهم بالرضا والاطمئنان.

وكشفت الهيئة أن عدد المستفيدين من الخدمة خلال موسم حج هذا العام بلغ أكثر من 238 ألف مستفيد، لافتة النظر إلى تنظيم مسارات محددة للعربات الكهربائية لضمان عدم تعارضها مع حركة المشاة وتسهيل انسياب الحركة، وتوفير فرق صيانة متخصصة للعربات الكهربائية لضمان عملها بكفاءة عالية طوال فترة الحج، إضافة إلى توعية الحجاج بكيفية استخدام العربات الكهربائية، والتعليمات الخاصة بالسلامة، وكيفية الاستفادة من هذه الخدمة، كما تساعد العربات الكهربائية في تسهيل حركة الحجاج، خاصة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتقليل الجهد البدني المبذول في أداء المناسك.

ويأتي ذلك وفق تعزيز كفاءة التشغيل ضمن إدارة الأصول والمرافق باستخدام تقنيات ذكية لتحسين الخدمات ودعم اتخاذ القرار.