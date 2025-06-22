شكرا لقرائتكم خبر 5 مواقع معرفية تثري تجربة زوار المسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تضم أروقة وساحات المسجد النبوي الشريف عددا من المواقع والمعارض النوعية، التي تسهم في تعزيز تجربة الزوار من ضيوف الرحمن، عبر محتوى معرفي تاريخي يعكس عمق الإرث الإسلامي وحفاوة المدينة المنورة بزوارها.

ويبرز من بين هذه المواقع معرض عمارة المسجد النبوي، المقام في الجهة الجنوبية من الساحة مقابل المخرجين 308 و309، ويعرض مراحل تطور عمارة المسجد النبوي باستخدام تقنيات حديثة وأساليب عرض تفاعلية، ويستقبل زواره يوميا من 4 مساء حتى 10 مساء.

وتحتضن الجهة الجنوبية من الساحة أيضا المعرض الدولي للسيرة النبوية، والمقام أمام المخرجين 306 و307، ويعمل من 4:30 عصرا حتى 10:30 مساء، ويقدم للزوار تجربة معرفية متكاملة حول السيرة النبوية، من خلال عرض أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وسيرته العطرة بأسلوب معاصر يعكس جوهر الرسالة المحمدية.

وفي المرفق رقم 204 بالساحات الجنوبية، يعرض معرض نوادر المخطوطات، الذي يفتح أبوابه من 8 صباحا حتى 9 مساء، ويضم مجموعة فريدة من المخطوطات والوثائق التاريخية والنقوش التي تحكي تطور الكتابة الإسلامية عبر العصور، مما يثري الجوانب الثقافية والمعرفية للزوار.

وتوفر مكتبة المسجد النبوي - الواقعة عند باب 10 من الجهة الغربية - خدماتها للزوار على مدار الساعة، وتضم عدة أقسام، منها قسم المخطوطات، وقسم الكتب النادرة، ومكتبة صوتية، بالإضافة إلى أقسام فنية متخصصة.

ويشكل قسم المخطوطات والكتب النادرة، الواقع داخل المسجد النبوي قرب باب عثمان، محطة مهمة للباحثين والمهتمين، بما يحتويه من أكثر من 4 آلاف مخطوطة أصلية، ونحو 60 ألف مخطوطة رقمية، و4600 مخطوطة مصورة، إضافة إلى 250 مصحفا مخطوطا، و200 مصحف مطبوع، ويعمل على فترتين: صباحية من 8 صباحا حتى 12 ظهرا، ومسائية من 4 عصرا حتى 8 مساء.

وتسهم هذه المعارض والمراكز في تعزيز القيمة المعرفية والثقافية لزيارة المسجد النبوي، في إطار الجهود الرامية إلى تقديم تجربة متكاملة لضيوف الرحمن.