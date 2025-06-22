شكرا لقرائتكم خبر أكثر من 500 ألف مستفيد من خدمة التحلل من النسك خلال الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة التحلل من النسك «مجانا» لحجاج بيت الله الحرام على مدار الساعة خلال موسم حج هذا العام 1446هـ، مستهدفة تعزيز تجربة الحاج وتيسير أداء المناسك في بيئة آمنة ومهيأة.

وأوضحت الهيئة أن عدد المستفيدين من الخدمة تجاوز 500 ألف مستفيد ومستفيدة من خلال 12 عربة متنقلة، منها 10 عربات مخصصة للرجال وعربتان للنساء، يشرف عليها فريق متخصص يستخدم أدوات معقمة بالكامل، ويعمل وفق أعلى معايير السلامة والجودة، بما يضمن كفاءة الأداء وسرعة تقديم الخدمة بفترات انتظار لا تتجاوز دقائق معدودة.

وأكدت الهيئة أن الفنيين العاملين في العربات تلقوا دورات مهنية وشرعية لضمان تقديم الخدمة بشكل سليم، لا سيما أن التحلل من النسك يرتبط بأحكام شرعية دقيقة، مبينة أن كل عربة تضم 4 كراسي يعمل عليها 4 فنيين بنظام المناوبات اليومية، بما يعزز قدرة الفرق على خدمة أكبر عدد ممكن من الحجاج.

وتأتي هذه الجهود ضمن مبادرات الهيئة الرامية إلى تطوير الخدمات النوعية المقدمة لضيوف الرحمن، ورفع كفاءة منظومة العناية بهم في المسجد الحرام وساحاته، انسجاما مع مستهدفات الارتقاء بتجربة الحاج وتيسير أدائه للنسك بكل يسر وسهولة.