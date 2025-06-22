شكرا لقرائتكم خبر مطار الملك فهد يحقق المركز الأول في نسبة الالتزام بالأداء التشغيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق مطار الملك فهد الدولي المركز الأول في نسبة الالتزام بمعايير الأداء التشغيلي عن فئة المطارات الدولية السعودية من 5 إلى 15 مليون مسافر سنويا، محققا نسبة 91% من الالتزام بتلك المعايير خلال مايو 2025م، وذلك وفقا للتقرير الشهري لبرنامج التقييم الشامل لجودة خدمات المطار الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني.

وتواصل مطارات الدمام تميزها في الجانب التشغيلي محققة مراكز ريادية متقدمة على مستوى مطارات المملكة، بما يعكس رسالتها الرامية إلى تقديم تجربة عملاء سلسة، ضمن بيئة آمنة، ابتكارية، ومستدامة.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تطبق 11 معيارا تشغيليا لأهم مراحل السفر التي يمر عبرها المسافرون، بما يضمن تقديم تجربة سفر مميزة وفق أفضل الممارسات العالمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مطارات المملكة.