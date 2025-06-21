الغطاء النباتي ينقل 5 أشجار معمرة من نوعي السمر والسيال

نقل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحّر بمنطقة المدينة المنورة، 5 أشجار مُعمّرة، إلى أراضي الغطاء النباتي بالمنطقة بسبب وقوعها ضمن النطاق الجغرافي لمشروع تجاري في مجال الطاقة وخدمات المحروقات، مبينًا أن المبادرة تهدف إلى حماية الأشجار المُعمّرة من نوع السمر، والسِّيال التي يصل عمر بعضها إلى 100 عام من الإزالة، ومتابعة توفير الرعاية اللازمة للأشجار في مواطنها الجديدة، ضمن جهود حماية أشكال الحياة البيئية.



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