6 حالات مستثناة بمنصة قبول

منحت المنصة الوطنية للقبول الموحد لخريجي الثانوية، التي تحمل مسمى «قبول» الإلكترونية، استثناءات لـ 6 فئات من الطلبة ذوي الحالات الخاصة، وهم: الإعاقة «بجميع أنواعها»، وأبناء الشهداء، وأبناء المفقودين، ومستفيدو الضمان الاجتماعي، وأبناء الأسرى، وأبناء المصابين، ومجهولو الأبوين. وتظهر كل حالة تلقائيًا في المنصة، وفي حال عدم ظهور الحالة رغم الاستحقاق يتطلب تحديث البيانات من الجهات المعنية.

بوابة واحدة

أوضح مستشارون تعليميون لـ«دوت الخليج» أن المنصة، تهدف إلى توحيد إجراءات التقديم على مؤسسات التعليم العالي والجهات ذات العلاقة، وتيسير انتقال الطلبة من المرحلة الثانوية إلى المرحلة الجامعية بسلاسة ووضوح، وتتيح للطلبة تجربة متكاملة، تشمل: التقديم على جميع الجهات التعليمية عن طريق بوابة واحدة، واستعراض التخصصات المتاحة، ومعرفة شروط القبول الخاصة بكل جامعة وتخصص، وبناء قائمة الرغبات وترتيبها حسب أولوية الطلبة، ومتابعة حالة الطلب، ونتائج المفاضلة عبر مراحل القبول المختلفة، وإدارة جميع خطوات القبول بوضوح وسهولة، من التسجيل حتى إشعار القبول النهائي.

استثناء جامعتين

أوضحوا، أن من بين الفئات المؤهلة للتقديم عبر المنصة إلى جانب السعوديين والسعوديات، كذلك أبناء المواطنات السعوديات، وزوجة المواطن التي لديها أبناء سعوديون، مشيرين إلى أن جميع الجامعات الحكومية متاحة عبر المنصة، باستثناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والجامعة السعودية الإلكترونية، وتتيح المنصة مؤشرات القبول حسب الألوان، وذلك خلال مرحلة تأكيد الطلب وإجراء المقابلات والاختبارات، وتعرض التخصصات باستخدام ألوان، وهي: اللون الأخضر يشير إلى احتمالية قبول عالية، واللون الأحمر يشير إلى احتمالية قبول منخفضة.

تحديث البيانات من الجهات المعنية

• الطلبة من ذوي الإعاقة

هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

• أبناء الشهداء والمفقودين والأسرى والمصابين

صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.

• مجهولو الأبوين

دور الإيواء التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

• مستفيدو الضمان الاجتماعي

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

أهداف المنصة

01- توحيد إجراءات القبول في منصة إلكترونية واحدة.

02- تمكين الطلبة من اختيار رغباتهم الجامعية إلكترونيًا.

03- تسهيل تجربة التقديم وجعلها أكثر وضوحًا وسلاسة.

04- دعم الطلبة في التخطيط المبكر لتخصصاتهم الجامعية.

05- تزويد الجهات التعليمية ببيانات دقيقة، تساعد على تحسين توزيع المقاعد.

الجامعات الحكومية المتاحة على المنصة، والكليات، والتخصصات

الجامعة الإسلامية: 7 كليات، 10 تخصصات.

• الإمام عبدالرحمن بن فيصل: 15 كلية، 40 تخصصًا

• الإمام محمد بن سعود الإسلامية: 12 كلية، 144 تخصصًا

• الأمير سطام بن عبدالعزيز: 4 كليات، 108 تخصصات.

• الباحة: 9 كليات، 104 تخصصات

• الجوف: 12 كلية، 73 تخصصًا.

• الحدود الشمالية: 7 كليات، 121 تخصصًا.

• الطائف: 16 كلية، 154 تخصصًا.

• القصيم: 18 كلية، 261 تخصصًا

• المجمعة: 11 كلية، 126 تخصصًا.

• الملك خالد: 17 كلية، 159 تخصصًا

• الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية: 5 كليات، 24 تخصصًا.

• الملك عبدالعزيز: 23 كلية، 75 تخصصًا.

• الملك فيصل: 15 كلية، 55 تخصصًا.

• بيشة: 8 كليات، 118 تخصصًا.

• تبوك: 11 كلية، 82 تخصصًا.

• جازان: 9 كليات، 82 تخصصًا.

• جدة: 13 كلية، 118 تخصصًا.

• حائل: 9 كليات، 88 تخصصًا.

• حفر الباطن: 7 كليات، 29 تخصصًا.

• شقراء: 10 كليات، 77 تخصصًا.

• طيبة: 16 كلية، 115 تخصصًا.

• نجران: 9 كليات، 123 تخصصًا.

• الملك سعود: 22 كلية، 160 تخصصًا.

• أم القرى: 35 كلية، 215 تخصصًا.