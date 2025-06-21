وتتضمن الهدية نسخًا من المصحف الشريف بمختلف الأحجام، من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، حرصًا على إيصال هذه الهدية المباركة إلى الحجاج من مختلف الجنسيات.
وعبّر عدد من الحجاج عن شكرهم وامتنانهم لحكومة المملكة على ما قدمته من خدمات وتسهيلات منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم، مؤكدين أن هذه الهدية تمثل ختامًا مشرفًا لمسيرة إيمانية حفلت بالعناية والاهتمام، وتجسد القيم السامية التي تنطلق منها هذه البلاد المباركة.
كانت هذه تفاصيل خبر توزيع هدية خادم الحرمين على الحجاج المغادرين عبر منفذ عرعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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