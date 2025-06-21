ترحيل 7238 مخالفًا للأنظمة

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 16/ 12/ 1446هـ الموافق 12/ 06/ 2025م إلى 22/ 12/ 1446هـ الموافق 18/ 06/ 2025م، عن ضبط 12066 مخالفًا، منهم 7333 مخالفًا لنظام الإقامة، و3060 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و1673 مخالفًا لنظام العمل.

كما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1206، في حين تم القبض على 71 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وتم ضبط 21 متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 13238 وافدًا مخالفًا، فيما تمت إحالة 6244 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2209 مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 7238 مخالفًا.