ترحيل 7238 مخالفًا للأنظمة

كما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1206، في حين تم القبض على 71 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
وتم ضبط 21 متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 13238 وافدًا مخالفًا، فيما تمت إحالة 6244 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2209 مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 7238 مخالفًا.
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