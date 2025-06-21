ثلث المراكز الحضارية في الرياض وعسير

سجلت المراكز الحضارية في المملكة نموا بـ5% العام الماضي، حيث بلغ إجمالي المراكز الحضارية 265 مركزا حضاريا، مقارنة بعام 2023، التي بلغت 252 مركزا، في وقت تنافس فيه مراكز عسير الحضارية مراكز الرياض، واللتان تعدان أكثر المناطق مراكز حضارية في المملكة باستحواذهما على نحو ثلث المراكز الحضارية.

استحداث وإنشاء

كشف تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لعام 2024، زيادة استحداث وإنشاء المراكز الحضارية بأمانات المناطق، والتي استنفرت جهودها في استحداث وتأهيل المراكز الحضارية، وإنجاز المتعثرة منها، وفاقت مراكز منطقة الرياض الحضارية 6 مناطق، ممثلة في حفر الباطن، والأحساء، والعاصمة المقدسة، والباحة، وتبوك، والحدود الشمالية.

النصيب الأكبر

استحوذت منطقة الرياض، على النصيب الأكبر، من المراكز الحضارية العام الماضي، حيث بلغ إجمالي مراكزها الحضارية 50 مركزا بـ19%، وحلت عسير ثانيا بإجمالي 37 مركزا بـ14%، والقصيم ثالثا بإجمالي 22 مركزا حضاريا بـ8%، وحائل رابعا بإجمالي 18 مركزا حضاريا بـ7%، وتساوت جدة ونجران خامسا بإجمالي 17 مركزا حضاريا لكل منهما بـ6.74%، والطائف سادسا، بإجمالي 16 مركزا حضاريا بـ6%، وجازان سابعا، بإجمالي 15 مركزا حضاريا بـ5.66%

حفر الباطن والأحساء

سجلت حفر الباطن أقل المناطق مراكز حضارية بإجمالي مركزين حضاريين بـ0.75%، وحلت الأحساء ثانيا بـ 3 مراكز حضارية بـ1.13%، والعاصمة المقدسة ثالثا بإجمالي 4 مراكز حضارية بـ1.50%، والباحة رابعا بإجمالي 7 مراكز حضارية بـ2.64%، وتساوت الحدود الشمالية وتبوك خامسا بإجمالي 9 مراكز حضارية بـ3%، والمدينة المنورة سادسا، بإجمالي 12 مركزا حضاريا بـ4.52%، والشرقية سابعا، بإجمالي 13 مركزا حضاريا بـ4.90%، والجوف ثامنا، بإجمالي 14 مركزا حضاريا بـ5%.

الأكثر مراكز حضارية

الرياض: 50

عسير: 37

القصيم: 22

حائل: 18

جدة ونجران: 17

الطائف: 16

جازان: 15

الأقل مراكز حضارية

حفر الباطن: 2

الأحساء: 3

مكة المكرمة: 4

الباحة: 7

تبوك والشمالية: 9

المدينة المنورة: 12

الشرقية: 13

الجوف: 14