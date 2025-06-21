استبانة إلكترونية لقياس رضا الحجاج المغادرين

أطلقت وزارة الحج والعمرة، في إطار حرصها على قياس جودة الأداء، وتحقيق التميز في كل مراحل رحلة الحج، استبانة إلكترونية لقياس رضا الحجاج عن مرحلة المغادرة لموسم حج 1446هـ، وإتاحتها لجميع فئات الحجاج من الداخل والخارج، بما فيهم حجاج «الحج المباشر» للمشاركة وإبداء آرائهم وملاحظاتهم.

تسع لغات

وتُعدُّ هذه الاستبانة إحدى الأدوات الأساسية التي تعتمدها الوزارة؛ لتقييم تجربة الحاج من منظوره الشخصي، وتعزيز مبدأ التحسين المستمر في الخدمات المقدمة، بما يضمن مواكبة تطلعات ضيوف الرحمن، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تقديم تجربة حج ميسّرة، ومثرية، وذات طابع إنساني راقٍ.

وراعت الوزارة في تصميمها التنوّع الثقافي واللغوي لضيوف الرحمن، وأُتيحت بتسع لغات عالمية تشمل: العربية، والإنجليزية، والإسبانية، والفارسية، والفرنسية، والهندية، والماليزية، والتركية، والصينية، ما يجسد التزام الوزارة بتيسير سُبل التعبير لكل حاج مهما كانت لغته أو خلفيته الثقافية.

إجراءات المغادرة

إلى ذلك، يشهد مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة حركة تشغيل مكثفة لنقل الحجاج إلى بلدانهم عبر رحلات منتظمة، يتم تسييرها على مدار الساعة إلى العديد من الوجهات.

وتركّز الجهود الميدانية، التي تواكب مرحلة تفويج الحجاج خلال الموسم الثاني للحج، على الإلتزام بمواعيد تفويج ضيوف الرحمن من مساكنهم في الأوقات المقررة ضمن برنامج التفويج، بما يضمن وصول الحجاج إلى الصالات المخصصة في المطار قبل موعد مغادرة الرحلة بوقتٍ كافٍ، لتمكينهم من استكمال خدمات فحص ونقل الأمتعة، وتغليفها، وشحنها، وإنهاء إجراءات المغادرة بيسر وراحة، بتنسيقٍ تام بين الجهات ذات العلاقة، وبإشراف اللجنة الدائمة للحج والعمرة والزيارة بإمارة المنطقة، بما يضمن انسيابية أعمال التفويج، وانتظام الرحلات في مواعيدها.