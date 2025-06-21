شكرا لمتابعة خبر عن هيئة الرقابة النووية: لا تلوث إشعاعي في دول مجلس التعاون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تشارك هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تقاريرها بشكل دوري مع مركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ في الكويت .

واُظهرت هذه التقارير سلامة بيئة دول مجلس التعاون من أي تلوث إشعاعي.

وأكدت الهيئة في منشوراتها أن القراءات الإشعاعية داخل المملكة “ضمن المعدلات الطبيعية”، مشيرة إلى أن البيئة المحلية لا تظهر أي مؤشرات مقلقة، وأنها في حالة جاهزية تامة لمواجهة أي طارئ قد ينجم عن تطورات المشهد النووي في المنطقة.

وأعلنت الهيئة عبر منصتها الرسمية على “إكس” أن مركز العمليات التابع لها يعمل على مدار الساعة لرصد الإشعاعات في محيط المملكة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية في حال وقوع أي طارئ قد يهدد السلامة البيئية أو الصحة العامة.

وكانت الضربات الإسرائيلية على منشآت نووية إيرانية قد اثارت موجة قلق إقليمي تجاوزت الأبعاد العسكرية المباشرة، لتفتح الباب أمام مخاوف متزايدة من احتمال حدوث تسرب إشعاعي يمتد أثره إلى دول الجوار.